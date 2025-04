Leilão da Citgo oferece a detentores de títulos da Venezuela um caminho para recuperar dinheiro

Um grupo de detentores de títulos da Venezuela encontrou um caminho para conseguir um reembolso de recursos por meio do leilão da Citgo Petroleum, refinaria de petróleo do país sediada nos Estados Unidos, e potencialmente evitar o risco de uma decisão judicial adversa.

A principal oferta pela holding norte-americana da Citgo daria aos detentores de US$ 1,7 bilhão em títulos emitidos por sua controladora, a estatal Petróleos de Venezuela, a capacidade de trocar sua dívida inadimplente por novos títulos e notas conversíveis lastreados pelos ativos da Citgo.

A Red Tree Investments, uma afiliada da gestora de fundos de hedge Contrarian Capital, foi escolhida como a principal empresa na disputa pela Citgo no mês passado com uma oferta avaliada em US$ 3,7 bilhões. Uma das maiores refinarias de petróleo dos EUA, a Citgo está sendo vendida para cobrir dívidas do governo venezuelano falido.