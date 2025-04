Tarifaço dos EUA entra em vigor com sobretaxa global de 10%; Trump volta a defender medida

As tarifas globais de 10% do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre produtos importados pelo país vindos de diversas origens entraram em vigor neste sábado, 5 de abril. A medida atinge o Brasil. A tarifa geral mínima de 10% passa a valer neste sábado, enquanto as tarifas individualizadas entrarão em vigor na próxima quarta-feira.

A tarifa de 10% será aplicada também às nações que o presidente Trump selecionou para sobretaxas mais elevadas por meio da sua medida tarifária recíproca, caso da União Europeia e da China.

As tarifas recíprocas entrarão em vigor em 9 de abril. Até lá, esses países enfrentarão a tarifa de 10%, confirmou a Casa Branca na sexta-feira, 4.