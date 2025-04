Conselheiros de Trump dizem que mais de 50 países entraram em contato para negociar tarifas

A ofensiva tarifária de Trump, anunciada em 2 de abril, cumpriu uma promessa importante de campanha, pois ele agiu sem o Congresso para redesenhar as regras do comércio global. Foi um movimento de décadas para Trump, que há muito tempo denuncia os acordos de comércio exterior como injustos para os EUA.

Ele está apostando que os eleitores estarão dispostos a suportar preços mais altos para itens de uso diário a fim de implementar sua visão econômica. Os países estão se esforçando para descobrir como responder às tarifas, com a China e outros países retaliando rapidamente. O principal assessor econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, reconheceu que outros países estão "furiosos e retaliando" e, segundo ele, "a propósito, estão se aproximando da mesa".

Ele citou o Escritório do Representante de Comércio dos EUA, que informou que mais de 50 nações entraram em contato com a Casa Branca para iniciar as negociações. Além da turbulência, as novas tarifas estão atingindo tanto os aliados quanto os adversários americanos, incluindo Israel, que está enfrentando uma tarifa de 17%. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, deve visitar a Casa Branca na segunda-feira, 7, e seu gabinete disse que as tarifas seriam um ponto de discussão com Trump, juntamente com a guerra em Gaza e outras questões.

Tarifas de Trump farão com que tênis, jeans e quase tudo o que os americanos usam fique mais caro

Outro aliado americano, o Vietnã, um importante centro de fabricação de roupas, também entrou em contato com o governo sobre as tarifas. Trump disse que o líder do Vietnã afirmou em uma ligação telefônica que seu país "quer reduzir suas tarifas a ZERO se conseguir chegar a um acordo com os EUA". E uma importante parceira europeia, a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, disse que discordava da medida de Trump, mas que estava "pronta para usar todas as ferramentas - de negociação e econômicas - necessárias para apoiar nossas empresas e nossos setores que podem ser penalizados".

O secretário de Comércio, Howard Lutnick, deixou claro que não haveria como adiar as tarifas que estão a poucos dias de serem aplicadas. "As tarifas estão chegando. É claro que sim", disse ele, acrescentando que Trump precisava redefinir o comércio global. Mas ele se comprometeu apenas a mantê-las "definitivamente" "por dias e semanas". No Congresso, onde o Partido Republicano de Trump há muito tempo defende o livre comércio, o regimento tarifário foi recebido com aplausos, mas também com um desconforto significativo.