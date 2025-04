Empresas brasileiras fincam raízes em países do Golfo Pérsico

Várias empresas brasileiras assinaram memorandos de entendimentos e acordos de cooperação com instituições e companhias sauditas nos últimos anos, como a Embraer. "A Embraer e a Arábia Saudita têm estudado profundamente o potencial para uma parceria abrangente e de longo prazo", afirma a empresa em nota.

"A região sempre teve importância para o Brasil, mas a importância relativa, em termos de comércio e investimentos, aumentou nos últimos anos", comenta a diretora de Negócios da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil), Ana Paula Repezza. A agência, que tem um escritório em Dubai, assinou em janeiro um acordo com a Zona Franca de Jebel Ali (Jafza, na sigla em inglês), no emirado, para criar uma incubadora com capacidade para 100 empresas brasileiras. "Gostaríamos de levar empresas de pequeno e médio portes. É um mercado que permite a alavancagem de empresas".

Plataforma

Além de atender os países endinheirados do Golfo, empresas brasileiras se estabelecem por lá para acessar outros mercados do Oriente Médio, Norte da África e Ásia. "Se você não estiver aqui, não está no mundo", afirma o CEO da Ambipar e do grupo Lide em Dubai, Rodrigo Paiva, referindo se aos Emirados. O Lide, criado pelo ex-governador de São Paulo João Doria, tem promovido eventos com empresários na região. O próximo está previsto para este mês.

"Algumas empresas percebem que é mais fácil produzir e vender a partir daqui e assumem um compromisso efetivo com a produção, não só com importação e revenda", afirma o embaixador do Brasil em Abu Dhabi, Sidney Romeiro. Ele ressalta que o Brasil e os Emirados têm uma "parceria estratégica" que inclui acordos para evitar bitributação e de facilitação de investimentos, e está em negociação um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a nação árabe. "As relações com o Brasil passam por uma transformação, estão sendo redimensionadas", acrescenta.