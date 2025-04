Aço e alumínio exportados aos EUA em 2024 responderam a quase 40% de total vendido

As exportações brasileiras de aço e alumínio aos Estados Unidos no ano passado foram responsáveis por 39,4% de tudo o que o Brasil vendeu desse segmento ao mundo em 2024. No setor automotivo, a participação dos embarques aos americanos foi menor, de 12,4%. Os números foram calculados pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) a partir de levantamento divulgado nesta segunda-feira, 7, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic) sobre os produtos da pauta exportadora que são afetados por uma tarifa de 25% imposta por Donald Trump. As duas áreas somaram exportações de US$ 6,973 bilhões aos Estados Unidos no ano passado.

A maior parte desse valor é do aço. O Brasil é um grande exportador do produto semiacabado aos americanos. Foram US$ 4,138 bilhões em 2024, de um total de US$ 7,642 bilhões em aço vendido ao mundo todo. O embarque de alumínio é menos significativo. Foram US$ 267 milhões no ano passado aos EUA, e US$ 1,587 bilhão para todos os países que compram o produto brasileiro. Nos demais produtos de aço e alumínio atingidos, foram US$ 881 milhões em 2024.

No que foi exportado de aço e alumínio neste ano, até março, a participação das vendas aos americanos é ainda maior que a do ano passado. Os embarques aos EUA foram responsáveis por 47,5% do que o Brasil exportou nos três primeiros meses de 2025.