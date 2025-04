Balança comercial tem superávit de US$ 1,769 bilhão na 1º semana de abril

O resultado se deu devido a crescimento de US$ 13,64 milhões (3,7%) em Agropecuária, avanço de US$ 19,92 milhões (5,9%) em Indústria Extrativa e aumento de US$ 126,63 milhões (19,0%) em produtos da Indústria de Transformação.

Já as importações tiveram crescimento de 9,9% na mesma comparação, com avanço de US$ 12,76 milhões (51,2%) em Agropecuária, alta de US$ 4,2 milhões (5,7%) em Indústria Extrativa e aumento de US$ 84,35 milhões (9,5%) em produtos da Indústria de Transformação.