Banco BPM atinge quase 90% de participação na Anima Holding ao fim do período da oferta

A proposta para adquirir 100% da Anima foi lançada em novembro e teve o valor elevado em fevereiro, passando a avaliar a gestora em cerca de 2,3 bilhões de euros. Desde então, o próprio BPM se tornou alvo de uma tentativa de aquisição não solicitada por seu maior rival, o UniCredit.

A oferta enfrentou um obstáculo quando o Banco Central Europeu (BCE) se posicionou contra a aplicação das chamadas regras do "Compromisso Dinamarquês", que permitem que bancos adquiram gestoras de ativos por meio de subsidiárias de seguros, com menor impacto sobre o capital. Ainda assim, o BPM decidiu seguir com a operação, afirmando que o negócio terá um papel estratégico em seu plano até 2027.

O período da oferta foi de 17 de março até a última sexta-feira. Fonte: Dow Jones Newswires.