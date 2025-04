Bancos elevam projeção de crescimento do crédito este ano a 8,6%, mostra pesquisa da Febraban

Os bancos aumentaram de 8,5% para 8,6% entre fevereiro e março a projeção de alta da carteira de crédito do sistema financeiro neste ano, de acordo com pesquisa da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). A alta foi puxada pelo crédito com recursos livres, em que a projeção saiu de crescimento de 8,1% em relação a 2024 para alta de 8,2%.

Nestas linhas, as estimativas ficaram mais otimistas tanto no crédito às empresas quanto nas linhas para pessoas físicas. As projeções saíram de 7,1% para 7,2% de alta e de 8,6% para 9% de alta, de acordo com a entidade. A estimativa de crescimento das linhas direcionadas ficou estável em 9%.

"A pesquisa captou que os bancos seguem projetando um bom crescimento da carteira de crédito neste ano, apesar do ambiente de juros elevados e de todas as incertezas no cenário econômico, internacional e local", diz em nota o diretor de Economia, Regulação Prudencial e Riscos da Febraban, Rubens Sardenberg.