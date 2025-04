Bolsas da Europa fecham com tombo forte diante da guerra comercial; Lisboa recua mais de 5%

As bolsas da Europa encerraram em forte queda nesta segunda-feira, 7, refletindo o aumento da aversão ao risco em meio à escalada da guerra comercial. Apesar da reação negativa dos mercados globais, o presidente norte-americano, Donald Trump, voltou a defender sua política tarifária. No domingo, afirmou que, embora não deseje ver os mercados em queda, "às vezes é preciso tomar um remédio para consertar as coisas".

Em Londres, o FTSE 100 recuou 4,38%, aos 7.702,08 pontos. Em Paris, o CAC 40 caiu 4,78%, para 6.927,12 pontos, enquanto o Ibex 35, de Madri, despencou 5,12%, aos 11.785,80 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 recuou 5,63%, a 6.262,28 pontos. Já o FTSE MIB, de Milão, teve perda de 5,18%, aos 32.853,98 pontos. As cotações são preliminares.

O DAX, principal índice da bolsa de Frankfurt, cedeu 4,26%, para 19.761,89 pontos. Pela manhã, o índice chegou a cair 10%, recuperou parte das perdas e chegou a operar brevemente no campo positivo antes de voltar a recuar. Analistas destacam que a Alemanha está entre os países mais expostos às tarifas de Trump, devido à sua elevada integração comercial com os EUA e sua relação com setores automotivos.