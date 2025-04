CNBC diz que exibiu 'informações não confirmadas' em reportagem sobre pausa tarifária

A CNBC disse que exibiu informações não confirmadas na manhã de segunda-feira, 7, quando relatou que o governo do presidente norte-americano, Donald Trump, estava considerando pausar as tarifas por 90 dias. A informação foi retransmitida por vários outros veículos, incluindo a Reuters, que lamentou o erro e retirou a reportagem publicada erroneamente do ar.

"Enquanto estávamos acompanhando as notícias dos movimentos do mercado em tempo real, exibimos informações não confirmadas em um banner. Nossos repórteres rapidamente fizeram uma correção no ar", disse uma porta-voz da emissora.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse logo após as manchetes iniciais aparecerem que as reportagens de uma pausa eram "notícias falsas". Fonte: Dow Jones Newswires.