Comissão Europeia diz que contramedidas comerciais aos EUA entram em vigor a partir do dia 15

"A situação comercial com os Estados Unidos, nosso parceiro mais importante, está em um ponto crítico", disse Sefcovic em entrevista coletiva. "Desde o início, buscamos negociações significativas com o governo americano, mas não podemos esperar indefinidamente."

De acordo com o comissário, as medidas foram elaboradas com base em contribuições de 660 partes interessadas e em consultas com os governos nacionais.

Sefcovic destacou que a resposta da UE se apoia em três pilares: defesa de seus interesses por meio de contramedidas; diversificação de parcerias comerciais com países como Índia, Indonésia, Tailândia e Filipinas; e combate a desvios de comércio prejudiciais ao mercado único europeu.

Apesar do tom firme, o comissário reiterou que a UE continua aberta ao diálogo. "Estamos prontos para sentar à mesa de negociações assim que nossos parceiros americanos estiverem preparados", afirmou, lamentando que os EUA estejam tratando as tarifas como ação corretiva e não uma medida tática.