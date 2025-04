Diretor do BC repete em SP que desancoragem é causa de desconforto para o Copom

Importância do relatório Focus

O diretor também aproveitou para destacar a importância do próprio relatório Focus. Segundo Guillen, em fóruns com outros bancos centrais, o Focus é sempre destaque. "A gente recebe muito questionamento de outros bancos centrais de tentar fazer sistemas que sejam tão bons quanto o Focus, países desenvolvidos inclusive", disse.

Guillen afirmou que alguns pontos - como a tempestividade das coletas, as datas críticas, a publicação semanal e a ampla gama de projeções solicitadas e o próprio Top 5, que premia as instituições que mais acertam - ajudam a explicar o sucesso do Focus.

"O escopo das variáveis é muito mais completo do que usualmente se faz numa pesquisa de expectativas. Claro, a projeção de inflação é o nosso mandato e é o que a gente vai sempre olhar com mais cuidado, mas o fato de ter atividade, fiscal, externo, juros, permite você ter uma dimensão de pensar sobre a economia toda, que eu acho que também é muito produtivo", afirmou o representante do BC.

Cenário 'extremamente incerto'

O diretor de Política Econômica do Banco Central disse também que a conclusão dos painéis realizados nesta segunda-feira com os economistas premiados no Top 5 do Focus é de que o cenário se tornou "extremamente incerto", principalmente por causa do cenário internacional.