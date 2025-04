Economistas divergem sobre reação do Fed a efeitos do tarifaço na economia dos EUA

Economistas do mercado financeiro que participaram nesta segunda-feira, 7, do evento de premiação Top 5 do relatório Focus, na sede do Banco Central, em São Paulo, indicaram caminhos diferentes para uma possível reação do Federal Reserve (Fed, o BC norte-americano) aos efeitos do tarifaço de Donald Trump na economia dos Estados Unidos.

Em uma das mesas do evento em que o tema foi assunto, o economista da Petros, Diego Martins Silva, apontou que a incerteza global segue muito elevada por conta dos desdobramentos da guerra tarifária iniciada pelos EUA, mas, caso não haja maior volatilidade nos preços, o cenário mais provável é de um Fed atuando com a taxa de juro parada por algum tempo.

Ele reconheceu que, por um lado, uma recessão nos EUA pode, sim, ter um impacto desinflacionário na economia americana, mas, caso o Fed reagisse de maneira "muito forte", cortando os juros, corre-se o risco de haver desancoragem das expectativas de inflação.