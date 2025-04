FSB indica Andrew Bailey, do BoE, como próximo presidente

O Conselho de Estabilidade Financeira (FSB, na sigla em inglês) anunciou a indicação de Andrew Bailey, governador do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), como seu próximo presidente. Segundo comunicado, a nomeação, recomendada pelo Comitê de Seleção, será formalizada em junho, durante a reunião plenária da entidade. Bailey assumirá o cargo em 1º de julho de 2025, com mandato de três anos.

"É uma honra servir ao FSB neste momento crucial para a estabilidade financeira global, dando continuidade ao excelente trabalho de Klaas Knot", disse Bailey em comunicado. "Em momentos como este, a estabilidade do sistema financeiro é testada. Ela depende de padrões regulatórios sólidos e cooperação efetiva. A crise financeira global mostrou a necessidade de enfrentar desafios coletivamente e fortalecer o sistema multilateral", acrescentou.

Knot, presidente do BC da Holanda e atual presidente do FSB, reforçou que Bailey "tem histórico comprovado em promover colaboração, liderando reformas-chave do FSB, como as relacionadas a criptoativos e intermediação financeira não bancária".