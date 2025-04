Haddad diz esperar que Congresso vote reforma do IR com 'diligência' que votou a do consumo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse esperar que o Congresso vote a reforma do Imposto de Renda (IR) "com a mesma diligência com que votou a reforma do consumo". Ele falou nesta segunda-feira, 7, na cerimônia de anúncio da expansão da farmacêutica Nova Nordisk em Montes Claros (MG).

Ele reiterou que a proposta não compromete o equilíbrio das contas públicas, porque, ao ampliar a faixa de isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil, também propõe a tributação da alta renda.

"A gente espera que o Congresso vote, com a mesma diligência que votou a reforma do consumo, vote na reforma da renda. Todos os trabalhadores brasileiros com carteira assinada, que ganharem até R$ 5 mil, vão ficar 100% isentos do pagamento do imposto de renda. Quem ganha de R$ 5 a R$ 7 mil reais, não fica isento, mas paga menos do que paga hoje. É importante salientar que esse projeto não é um projeto que compromete o equilíbrio das contas públicas. Por quê? Porque ele tem um outro componente. Ele vai cobrar daquele que ganha mais de R$ 1 milhão por ano e hoje não paga nada de imposto de renda", explicou o ministro.