Haddad pede pressão popular para Congresso aprovar isenção de IR a salários de até R$ 5 mil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, aproveitou a passagem por um centro de logística do Mercado Livre em Cajamar (SP) para instigar a pressão popular pela aprovação do projeto que prevê isenção do imposto de renda a salários de até R$ 5 mil.

"Nós mandamos um projeto para o Congresso Nacional, e é importante você falar com o deputado, com a deputada, com o senador, senadora, em quem você votou, em quem você confia", declarou o ministro ao discursar a trabalhadores do Mercado Livre.

O ministro da Fazenda destacou que, uma vez aprovado o projeto, a isenção do imposto de renda poderá representar, ao fim de um ano, o décimo quarto salário, a depender da faixa de renda do trabalhador. Haddad defendeu em seu discurso a tributação da alta renda para compensar a renúncia que o governo fará ao ampliar a faixa de isenção do imposto de renda, de modo que não faltem recursos a programas sociais.