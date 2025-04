Ibovespa cai em meio à aversão a risco mundial por temor de recessão

Nos próximos dias no exterior as atenções ficarão nos dados de inflação dos EUA e da China, com o CPI e o PPI de março, além da ata do Fed. No Brasil, o destaque é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do mês passado, além de dados de atividade relativos a fevereiro.

Nesta manhã, o boletim Focus manteve as projeções das principais variáveis macroeconômicas e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, em evento, reforçou que a instituição tem ampliado a cobertura das estimativas com o Focus e o Firmus.

No final da manhã, o Ibovespa subiu 0,91%, na máxima aos 128.410,57 pontos, em meio a relatos de que os EUA poderiam considerar uma pausa de 90 dias às tarifas impostas aos países, exceto China. Porém, a notícia foi desmentida pela Casa Branca. Assim, continua o quadro geral de incerteza dado o temor de uma recessão global por conta das tarifas. "Muito ruído e sem clareza do direcional", pontua Bruno Takeo, estrategista da Potenza Capital.

Sinais neste sentido tendem a continuar, de forma de gerar volatilidade nos mercados. "Qualquer indício de sossego deve ser visto com desconfiança. O período é de um choque de volatilidade", afirma Daniel Cunha, estrategista-chefe da BGC Liquidez.

Às 11h50, o Ibovespa caía 0,81%, aos 126.229,18 pontos, depois ter avançado 0,91%, com máxima aos 128.410,57 pontos, ante mínima aos 123.876,24 pontos (-2,66%). Entre as principais ações ligadas a commodities, Vale cedia 0,46% e Petrobrás caía entre 2,29% (PN) e 3,50% (ON).