Lula: se quiser governar pra todo mundo, começa a ter problema com aqueles que ganham mais

"Então, se você quiser governar para todo mundo, você começa a ter problema com aqueles que ganham mais. O companheiro [ministro da Fazenda, Fernando] Haddad, disse aqui o seguinte, nós estamos tentando livrar do pagamento do imposto de renda as pessoas que ganham até R$ 5 mil. Estamos diminuindo o pagamento de imposto para quem ganha também entre R$ 5 e R$ 7 mil, que é por volta de 85% da população brasileira. E nós estamos fazendo com que a compensação para beneficiar esses 15 milhões de pessoas seja fazer com que 141 mil brasileiros paguem um pouco mais do que pagam, ou paguem um pouco de imposto de renda", afirmou Lula.

O presidente disse que "não é correto, justo e justificável" que pessoas pobres paguem o mesmo imposto que mais ricos, reiterando que a proposta do governo visa a justiça social.

Para isso, ele destacou algumas medidas que foram adotadas em seus governos anteriores, como o Fies. mais cedo, ele também destacou a geração de empregos e frisou a regra que prevê a equiparação salarial entre homens e mulheres que ocupam a mesma função.