Ministros de Comércio da UE não veem vencedores em batalha tarifária com EUA

Se companhias chinesas, por exemplo, constatarem que a demanda por seus produtos enfraqueceu porque as tarifas os tornaram mais caros para os compradores dos EUA, elas provavelmente tentarão buscar clientes em outros lugares e reduzirão seus preços com esse intuito.

Também no encontro de Luxemburgo, o ministro do comércio da Suécia, Benjamin Dousa, disse que seu governo apoiará medidas bem direcionadas e proporcionais em resposta às tarifas, mas acrescentou que todas as opções estão na mesa, incluindo medidas que mirem empresas de tecnologia dos EUA.

No entanto, o vice-primeiro-ministro da Irlanda, Simon Harris, argumentou que qualquer iniciativa contra empresas de tecnologia, muitas das quais têm sua sede europeia em Dublin, representaria uma "escalada extraordinária" no conflito. "É a opção nuclear", disse Harris, referindo-se ao acionamento do Instrumento Anticoerção, medida que seria necessária para atingir empresas de tecnologia.

Ministros do comércio declararam preferir uma solução negociada para o conflito comercial. "Se tudo isso acabar com tarifas zero em ambas as direções, será o melhor resultado", disse Dousa.

O ministro da economia da Alemanha, Robert Habeck, disse que a justificativa dos EUA para as tarifas e "absurda" e criticou o bilionário Elon Musk, que recentemente pediu a remoção das barreiras comerciais entre os EUA e a Europa.

"Se ele tem algo a dizer, ele deve ir ao seu presidente", disse Habeck, acrescentando que os comentários de Musk refletem preocupações sobre o destino de seus negócios.