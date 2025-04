Moody's coloca nota do BRB em revisão para possível corte após aquisição do Master

A Moody's colocou sob revisão para um possível rebaixamento a nota de crédito do BRB após o anúncio de aquisição de 58% do capital do banco Master, feito no dia 28. A nota de longo prazo do banco é "B1", tanto em moeda local quanto em moeda internacional.

De acordo com a Moody's, durante o período de revisão, serão analisados os possíveis impactos da transação para os credores do BRB, incluindo os riscos de execução. Segundo a casa, o Master tem tamanho similar ao do banco público, mas um perfil de negócio diferente.

"Embora o acordo mantenha as duas entidades como estruturas separadas, consideramos a aquisição como um grande passo que traz riscos elevados de execução para o BRB, um banco estatal com um longo histórico de prestação de serviços a servidores públicos federais e a empresas do Distrito Federal", diz a Moody's em comunicado.