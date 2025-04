Motta diz que, ao longo dos anos, houve exagero na política de incentivos fiscais

Na ocasião, o presidente da Câmara também defendeu uma revisão da máquina pública, que ele chamou de arcaica e pesada, para torná-la mais leve. Entre as necessidades elencadas pelo parlamentar, estão o estabelecimento de metas de resultados a serem entregues pelo serviço público, a redução da burocracia e a atração da iniciativa privada.

Segundo ele, a reforma tributária já vai nesse caminho, mas, ainda assim, o Brasil ainda terá uma das maiores cargas tributárias do mundo. "Temos que fazer o dever de casa, com a redução do tamanho do Estado, com a revisão dos incentivos, para que essa sinalização venha a otimizar os investimentos privados", afirmou.

Estavam presentes no evento integrantes do governo paulista de Tarcísio de Freitas (Republicanos), como os secretários Gilberto Kassab (Relações Institucionais), Samuel Kinoshita (Fazenda) e Guilherme Afif Domingos (Projetos Estratégicos).

Também compareceram o líder do PSD na Câmara, Antonio Brito (BA), e o deputado Danilo Forte (União-CE).