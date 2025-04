Petróleo fecha em queda de 2% com preocupações sobre guerra comercial e demanda

Os contratos futuros de petróleo fecharam o pregão desta segunda-feira, 7, em baixa, ampliando perdas de quase 10% acumuladas na última semana, em meio a temores de que a guerra comercial desencadeada pelo tarifaço do presidente dos EUA, Donald Trump, gere uma recessão global e enfraqueça a demanda pela commodity.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de petróleo WTI para maio caiu 2,08% (US$ 1,29), fechando a US$ 60,70 o barril. O Brent para junho, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), cedeu 2,08% (US$ 1,37), alcançando US$ 64,21 o barril.

Em um pregão volátil, os contratos de petróleo bruto chegaram a subir mais de US$ 1,00 com rumores de que o governo Trump estaria considerando suspender as tarifas recíprocas por 90 dias, mas voltaram a cair após a Casa Branca negar a informação.