Premiê britânico prega pragmatismo em próximos passos em relação às tarifas

O premiê apontou que os impostos de 25% sobre automóveis e 10% sobre outros produtos representam um "enorme desafio", com potenciais "consequências econômicas globais profundas".

Ele classificou o atual cenário como uma "era de insegurança global", em que "os conceitos econômicos que conhecíamos parecem não se aplicar mais". Ainda assim, garantiu que o governo não ficará inerte: "não vai simplesmente cruzar os braços e esperar".

Além do setor automotivo, Starmer anunciou um investimento de 600 milhões de libras em pesquisa de dados de saúde. Questionado sobre a capacidade do governo de blindar o país contra fatores externos, como as tarifas impostas por Donald Trump, respondeu: "Este é o momento de moldar nosso futuro". E citou duas frentes de ação: "turboalimentar" a indústria nacional e negociar com parceiros para reduzir barreiras comerciais.

Indagado se cancelaria a visita de estado de Trump ao Reino Unido, Starmer evitou confronto direto: "Não é do nosso interesse simplesmente romper essa relação."