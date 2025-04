Reservas internacionais da China sobem para US$ 3,241 trilhões e confirmam estimativa

As reservas internacionais da China subiram para US$ 3,241 trilhões em março, de US$ 3,227 trilhões em fevereiro, informou o banco central chinês (PBoC) nesta segunda-feira, 7. O crescimento foi impulsionado pelo enfraquecimento da moeda americana, que provocou a valorização dos ativos não dolarizados. O resultado confirmou a estimativa de analistas consultados pelo Wall Street Journal, que projetavam reservas de US$ 3,252 trilhões no mês passado. O PBoC informou também que as reservas de ouro da China subiram pelo quinto mês consecutivo. Fonte: Dow Jones Newswires.