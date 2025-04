Rodrigo Maia admite que teto ficou inviável já na criação, ao incluir precatórios nos gastos

Passados quase dez anos da entrada em vigor do teto de gastos, o então presidente da Câmara dos Deputados e hoje diretor-presidente da Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF), Rodrigo Maia, admite que a inclusão dos precatórios no gasto do governo tornou o instrumento inviável.

Medida fiscal criada no governo de Michel Temer pela Emenda Constitucional nº 95/2016, o teto de gastos tinha como objetivo equilibrar as contas públicas e controlar o aumento da dívida pública.

"Claro que olhando de agora para trás é fácil falar. Mas todos nós, tanto o governo quanto o Congresso, erramos em alguns pontos do teto de gastos. O primeiro dele foi a inclusão do precatório dentro do gasto do governo porque com o crescimento real dos precatórios - nós estamos vendo isso agora - é claro que era inviável o teto de gastos", disse o ex-deputado em entrevista ao canal Um Brasil, da Federação da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), ao qual o Broadcast sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) teve acesso com exclusividade.