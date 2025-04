Strategy prevê prejuízo no primeiro trimestre de 2025 após queda no preço do bitcoin

A Strategy, antiga MicroStrategy, projeta prejuízo no primeiro trimestre e alertou para a possibilidade de novas perdas, à medida que o valor de seus ativos em criptomoedas segue em queda. A empresa de software que investe em bitcoin informou nesta segunda-feira que acumulou US$ 5,91 bilhões em perdas não realizadas com seus ativos digitais no trimestre encerrado em 31 de março.

Apesar de um benefício fiscal de US$ 1,69 bilhão, esse resultado deve levar a um prejuízo líquido no período, segundo a Strategy.

Sob a liderança de seu presidente executivo, Michael Saylor, a companhia construiu uma posição expressiva em bitcoin - em parte por meio da emissão de debêntures conversíveis e do reinvestimento dos recursos captados na compra da criptomoeda. Ao fim do trimestre, a empresa detinha 528.185 bitcoins, avaliados na época em US$ 43,55 bilhões.