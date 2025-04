Tarifas são defesa contra sistema comercial quebrado, diz conselheiro de Trump

Em artigo publicado no Financial Times, Peter Navarro, conselheiro econômico do presidente dos EUA, Donald Trump, defendeu as políticas tarifárias do republicano como uma resposta necessária a um "sistema de comércio internacional quebrado". Segundo ele, as tarifas recíprocas impostas por Trump têm como objetivo corrigir décadas de desequilíbrios que, em sua avaliação, prejudicaram a economia americana.

"Isso não é uma negociação", afirmou Navarro, ao classificar os déficits comerciais crônicos, que ultrapassam US$ 1 trilhão ao ano, segundo ele, como uma "emergência nacional".

Ele criticou a regra da "nação mais favorecida" da Organização Mundial do Comércio, que, para ele, permitiu que parceiros comerciais mantivessem tarifas elevadas sem oferecer contrapartidas aos EUA.