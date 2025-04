Trump compara tarifaço à 'remédio' e reage à queda das bolsas asiáticas

Os futuros de ações dos EUA caíram na noite de domingo, enquanto as tarifas continuam a agitar os mercados. Os futuros do S&P 500 recuaram 2,5%, enquanto os do Dow Jones Industrial Average registraram uma queda de 2,1%. Os futuros do Nasdaq encolheram 3,1%. Até mesmo o preço do bitcoin, que se manteve relativamente estável na semana passada, sofreu uma redução de quase 6% no domingo.

As ações asiáticas, por sua vez, despencaram. O índice Nikkei 225 de Tóquio perdeu quase 8% logo após a abertura do mercado. Ao meio-dia, caiu 6%. Um circuit breaker suspendeu brevemente a negociação de futuros do Topix após uma queda acentuada anterior nos futuros dos EUA.

Os mercados chineses também caíram.

Trump disse ter conversado com "muitos líderes, europeus, asiáticos, de todo o mundo". "Eles estão morrendo de vontade de fazer um acordo", disparou o presidente. "Não faremos isso, porque para mim um déficit é uma perda. Teremos superávits ou, na pior das hipóteses, empatamos", completou.