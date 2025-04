Bolsas da Ásia se recuperam parcialmente, mas tensões comerciais persistem

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 08/04/2025 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira, recuperando-se parcialmente dos tombos que sofreram no pregão anterior em meio a preocupações com os efeitos do tarifaço do governo Trump, embora as tensões comerciais persistam.

Liderando ganhos na Ásia, o índice japonês Nikkei subiu 6,03% em Tóquio, a 33.012,58 pontos, no seu melhor desempenho diário desde 6 de agosto do ano passado, enquanto o Hang Seng avançou 1,51% em Hong Kong, a 20.127,69 pontos, revertendo apenas uma fração da drástica queda de cerca de 13% que sofreu ontem, e o sul-coreano Kospi teve modesta alta de 0,26% em Seul, a 2.334,23 pontos, mas interrompeu uma sequência de quatro sessões negativas.