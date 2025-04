Bolsas da Europa buscam recuperação após fortes perdas com tarifas, mas tensões continuam

Por Sergio Caldas

São Paulo, 08/04/2025 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta terça-feira, depois de acumularem robustas perdas nos quatro pregões anteriores em meio a temores de que o tarifaço do governo Trump leve a economia global a uma recessão, mas as tensões comerciais persistem.

Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 1,48%, a 481,02 pontos. Ontem, o Stoxx 600 amargou um tombo de cerca de 4,5%, atingindo o menor patamar desde janeiro de 2024.