Bolsas da Europa interrompem ciclo descendente e fecham em alta, mas tensão comercial permanece

As bolsas da Europa encerraram o pregão desta terça-feira, 8, com fortes ganhos, revertendo uma sequência de quatro sessões consecutivas de quedas provocadas pelas crescentes tensões globais em torno das tarifas comerciais. O movimento, segundo especialistas, acompanha a recuperação modesta observada nos mercados asiáticos, alimentada por expectativas de negociação dos EUA com Coreia do Sul e Japão.

Em Londres, o FTSE 100 avançou 2,71%, para 7.910,53 pontos. O DAX, de Frankfurt, subiu 2,36%, encerrando a sessão em 20.255,88 pontos. Em Paris, o CAC 40 teve alta de 2,50%, aos 7.100,42 pontos. Em Madri, o Ibex 35 ganhou 2,53%, enquanto o PSI 20, de Lisboa, avançou 2,80%. Já o FTSE MIB, de Milão, teve alta de 2,44%. As cotações são preliminares.

Para a Interactive Investor, ainda é cedo para afirmar se o avanço visto nesta terça representa um ponto de virada ou apenas um clássico "salto de gato morto". Apesar do alívio no dia, os investidores seguem atentos à escalada na guerra comercial, após novas ameaças do presidente dos EUA, Donald Trump, de impor tarifas adicionais à China caso o país não suspenda a alíquota de 34% sobre produtos norte-americanos. Pequim, por sua vez, prometeu "lutar até o fim" contra as tarifas e iniciou disputa na Organização Mundial do Comércio (OMC).