China alivia controle sobre yuan, que atinge menor nível contra o dólar desde setembro de 2023

O Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) definiu a chamada fixação do yuan em 7,2038 em relação ao dólar nesta terça-feira, 8, a primeira vez desde setembro de 2023 que a taxa de referência ultrapassou 7,20. O limite observado de perto é visto como um indicador da atitude de Pequim em relação ao suporte à moeda.

A mudança nas taxas de referência do yuan, juntamente com a ameaça de retaliação de Pequim contra a última salva de tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, desencadeou uma depreciação do yuan nas negociações da manhã. Às 8h30 (de Brasília), o dólar avançava a 7,3386 yuans onshore, também no menor nível desde setembro de 2023, e a 7,3631 yuans no mercado offshore, menor nível desde fevereiro deste ano.

O alívio no controle do yuan reflete os esforços da China para dar suporte aos mercados financeiros, em meio a guerra comercial crescente com os EUA. No entanto, economistas dizem que Pequim ficará relutante em desvalorizar sua moeda significativamente para apoiar a economia, devido aos riscos de ampliar a ira do presidente americano, expulsar mais capital da China e desestabilizar ainda mais o sistema financeiro do país.