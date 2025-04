China: BYD prevê lucro robusto no primeiro trimestre de 2025 e ação sobe 1,8% em Shenzhen

A montadora chinesa disse que a elevação das projeções reflete a trajetória de crescimento robusto da indústria de veículos elétricos (EVs, em inglês) e o crescimento das vendas internacionais, além de um equilíbrio em estratégias internas para aumentar a lucratividade. A empresa lembrou que as estimativas são preliminares e que os resultados serão publicados com balanço corporativo do primeiro trimestre.

Analistas disseram que a divulgação do guidance do primeiro trimestre em uma data tão precoce reflete a confiança da BYD sobre seu desempenho, mas também visa melhorar o sentimento do mercado, fragilizado após a escalada da guerra comercial com trocas de ameaças entre EUA e China. "É um catalisador para impulsionar a confiança, após a forte liquidação de ontem", disse o analista da CCB International Qu Ke.

As ações da BYD listadas em Shenzhen fecharam em alta de 1,8% nesta terça-feira, enquanto as de Hong Kong subiram 4,8%, após a divulgação das projeções. No acumulado do ano, os papéis da chinesa também permanecem no azul, em avanço de mais de 20%, apesar do forte tombo registrado na segunda-feira.

*Com informações da Dow Jones Newswires