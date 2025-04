Costa Filho confirma que acesso das aéreas a R$ 4 bi exige garantias próprias, sem uso do FGE

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, confirmou nesta terça-feira, 8, que as companhias aéreas precisam apontar garantias próprias para acesso a R$ 4 bilhões em financiamentos com recursos públicos. O setor buscava usar o Fundo de Garantia à Exportação (FGE), mas a possibilidade foi barrada por membros do governo, como antecipou mais cedo o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).

O tema foi tratado pelo ministro no início da tarde, após audiência no Senado sobre as entregas e o plano de gestão de sua pasta. Há pouco, ao Broadcast, Costa Filho confirmou as decisões recentes e disse que os ajustes necessários estão avançando rapidamente.

Na mesma ligação, o secretário Nacional de Aviação, Tomé Franca, explicou que, como o governo vai liberar os recursos como funding, é preciso que as companhias ofereçam garantias próprias.