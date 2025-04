Déficit primário do setor público ante PIB em 12 meses cai ao menor nível em quase 2 anos

O setor público consolidado (Governo Central, Estados, municípios e estatais, com exceção de Petrobras e Eletrobras) teve déficit primário de R$ 15,885 bilhões no acumulado de 12 meses até fevereiro, o equivalente a 0,13% do Produto Interno Bruto (PIB), informou o Banco Central. É o menor nível desde maio de 2023, quando o resultado acumulado era de superávit de 0,37% do PIB.

O resultado primário reflete a diferença entre as receitas e despesas do setor público, antes do pagamento dos juros da dívida pública. Em 2024, o setor público teve déficit de R$ 47,553 bilhões, ou 0,40% do PIB.

O déficit primário acumulado em 12 meses pelo setor público está em queda desde maio de 2024, quando atingiu 2,49% do PIB.