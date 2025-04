Dólar reduz queda intradia em meio à cautela por tarifas

No mercado local, o setor público consolidado teve déficit primário de R$ 18,973 bilhões em fevereiro, o melhor resultado para o mês desde 2022 e menor que o déficit esperado no mercado (R$ 26,250 bilhões). Em 2025 até fevereiro, houve superávit de R$ 85,122 bilhões (4,43% do PIB) e em 12 meses, déficit de R$ 15,885 bi (0,13% do PIB).

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) desacelerou a 0,05% na primeira prévia de abril, após alta de 0,29% na mesma leitura do mês de março, segundo a FGV.