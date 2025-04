Endividamento das famílias sobe a 77,1% em março e inadimplência fica estável em 28,6%, diz CNC

O cartão de crédito mantém a liderança como a modalidade mais utilizada, mencionada por 83,7% dos endividados, mas perdeu espaço em relação à fatia de 86,9% registrada em março do ano passado. Na direção oposta, os carnês cresceram, com uma fatia de 17,3% de menções em março de 2025, ante 16,0% em março de 2024.

"A alta dos carnês e do crédito pessoal mostra que o consumidor está buscando formas alternativas, porém mais caras, de conseguir empréstimos para manter o consumo ou quitar dívidas", apontou Felipe Tavares, economista-chefe da CNC, em nota.

Baixa renda mais endividada e menos inadimplente

Na passagem de fevereiro para março, as famílias de renda mais baixa ficaram mais endividadas, mas menos inadimplentes.

No grupo com renda familiar mensal de até três salários mínimos, a proporção de endividados subiu de 79,7% em fevereiro para 80,7% em março. Na classe média baixa, com renda de três a cinco salários mínimos, a proporção de endividados permaneceu em 78,5%. No grupo de cinco a dez salários mínimos, houve elevação de 73,6% para 74,1%. No grupo com renda acima de 10 salários mínimos mensais, essa fatia cresceu de 65,5% para 66,6%.

Quanto à inadimplência, no grupo com renda familiar mensal de até três salários mínimos, a proporção de famílias com dívidas em atraso desceu de 36,7% em fevereiro para 36,5% em fevereiro. Na classe média baixa, com renda de três a cinco salários mínimos, a proporção de inadimplentes saiu de 27,9% em fevereiro para 27,7% em fevereiro. No grupo de cinco a dez salários mínimos, houve redução de 21,4% para 20,4%. No grupo que recebe acima de 10 salários mínimos mensais, a fatia de inadimplentes saiu de 14,9% para 15,1%.