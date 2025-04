EUA olham ao problema errado e vão pagar preço alto por tarifas, avalia Marcos Troyjo

O especialista em relações internacionais Marcos Troyjo avaliou nesta terça-feira, 8, que as tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vão custar caro ao país e partem de um diagnóstico errado sobre as causas da perda de competitividade da maior economia do mundo.

"Por exemplo, hoje, 60% da população americana não consegue ter um alfabetismo funcional. Hoje, o México forma mais engenheiros por ano do que os Estados Unidos. Então, você tem outros pontos. Eles estão olhando para o lugar errado, e acho que vão pagar um preço alto por isso", comentou Troyjo durante participação em fórum de investimento do Bradesco BBI.

Conforme o diplomata, que já foi secretário de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do ministério da Economia, além de presidente do banco dos Brics, a guerra comercial aberta por Trump em seu primeiro mandato não funcionou, pois o prolongado período de globalização fez com que as economias se tornassem mais interdependentes.