Fitch: Tarifas aumentam significativamente risco de recessão nos EUA e limitam cortes pelo Fed

As tarifas implementadas por Donald Trump aumentam significativamente os riscos de recessão nos EUA e restringem a capacidade do Federal Reserve (Fed) de reduzir ainda mais as taxas de juros, dado o choque esperado nos preços, afirma a Fitch Ratings em relatório publicado nesta terça-feira, 8.

Apesar das receitas tarifárias provavelmente ajudarem a reduzir o déficit orçamentário dos EUA em 2025, o impacto no crescimento econômico e cortes adicionais de impostos provavelmente limitarão o tamanho de qualquer benefício fiscal duradouro, acrescenta a Fitch.