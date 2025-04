Haddad diz que Brasil precisa ter prudência em qualquer reação a Trump

Na avaliação do ministro, a política tarifária de Trump escancara que os EUA não têm olhos para outras nações como rivais comerciais, apenas para China. Segundo Haddad, porém, os problemas norte-americanos não serão resolvidos com tarifas.

Haddad mencionou que, ao taxar produtos chineses, "é fantasia" acreditar que os EUA passarão a produzir "amanhã" itens que atualmente são importados do pais asiático. "Exige tempo para isso acontecer", frisou. "Sabemos que a economia vai reagindo de acordo com estímulos", complementou.

Produtos mais baratos para vender

No evento, Haddad concordou com a avaliação de que o Brasil pode ser menos prejudicado do que outros países pelo "tarifaço" de Trump. O ministro entende que os produtos brasileiros, que receberam a tarifa mínima do governo americano (10%), poderão ficar mais baratos frente aos concorrentes.

Ele também observou que a guerra comercial pega o Brasil sem dívida externa, com reservas cambiais expressivas e saldo comercial robusto.

Além disso, acrescentou, os juros estão elevados, o que significa espaço para ação da política monetária se for necessário estimular a economia. Os graus de liberdade para reação do Brasil a choques internacionais, frisou Haddad, não são comuns, em especial na comparação com os vizinhos da América Latina.