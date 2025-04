Lula diz que, apesar da taxa de juros e de Trump, está acontecendo um 'milagre' no Brasil

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta terça-feira, 8, que, "apesar da taxa de juro e apesar do (presidente dos EUA, Donald) Trump, neste país está acontecendo um milagre". Lula disse que o "milagre" não se deve à macroeconomia, e, sim, à microeconomia. "Eu tenho a consciência de que o dinheiro tem que circular na mão de todos", afirmou.

"Está cheio de especialista neste país, não tem um especialista para dar palpite bom", comentou o presidente, que afirmou ainda que o Brasil está "cheio de donos da verdade".

Lula discursou na abertura do Encontro Internacional da Indústria de Construção (Enic), em São Paulo, ao lado de ministros do governo e do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso.