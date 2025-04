Membro do Fed diz não saber ainda quanto do aumento de tarifas será repassado aos consumidores

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Chicago, Austan Goolsbee, destacou ainda não saber quanto do aumento do preço dos produtos em decorrência das tarifas anunciadas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, será repassado aos consumidores no país. Segundo ele, esse repasse pode, inclusive, "falir fornecedores". "Há divergência sobre a rapidez e a magnitude com que o aumento das tarifas será repassado aos consumidores", mencionou.

Em entrevista à rádio NPR, Goolsbee pontuou que o sentimento do consumidor sobre a economia americana "está despencando", mas que, mesmo com uma visão "péssima" sobre o cenário econômico dos EUA, as pessoas ainda continuam consumindo. "Em situações normais, considerando esse cenário, as pessoas parariam de consumir", ponderou.

No entanto, para o presidente do Fed de Chicago, mesmo com situação de consumo "relativamente" boa para o país, "há ansiedade e incerteza generalizadas sobre a volta da inflação a um patamar mais alto".