Produção de veículos recua 2,9% em março ante março de 2024, mostra Anfavea

A projeção da Anfavea é de crescimento de 7,8% em 2025, o que, se confirmado, significará 2,75 milhões de unidades montadas no País.

Vendas

As vendas, de 195,5 mil veículos no mês passado, subiram 4,2% na comparação com março de 2024. Também houve aumento, de 5,7%, na comparação com fevereiro, apesar do feriado de carnaval no começo do mês passado.

O volume vendido nos três primeiros meses do ano foi de 551,7 mil veículos, 7,2% acima do total licenciado no primeiro trimestre de 2024.

Exportações

Já as exportações tiveram crescimento de 19% no comparativo interanual de março. Na margem - ou seja, de fevereiro para março -, os embarques das montadoras mostraram queda de 19%.