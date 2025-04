Produção industrial sobe em 5 de 18 locais pesquisados em fevereiro ante fevereiro/24, diz IBGE

Na direção oposta, houve perdas no Rio Grande do Norte (-24,5%), Pernambuco (-21,3%), Espírito Santo (-11,6%), Região Nordeste (-4,7%), Maranhão (-4%), Rio de Janeiro (-3,3%), Amazonas (-2,9%), Mato Grosso do Sul (-2,9%), Bahia (-1,5%), Rio Grande do Sul (-1,2%), Minas Gerais (-0,7%), Ceará (-0,2%) e Goiás (-0,1%).

Na média global, a indústria nacional cresceu 1,5% em fevereiro de 2025 ante fevereiro de 2024.