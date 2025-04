Reino Unido deve começar a se preparar para retaliar tarifas dos EUA, diz premiê

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, afirmou que o país precisa "começar a se preparar para retaliar as tarifas dos Estados Unidos, caso seja necessário". Segundo ele, seu governo também buscará "reduzir as barreiras comerciais com outros países, além dos EUA", como forma de mitigar os impactos das possíveis sobretaxas impostas por Washington.

Durante discurso no Parlamento britânico, Starmer destacou que as tarifas sobre aço e automóveis, além da alíquota recíproca de 10%, são as que mais preocupam o governo. "Isso que aconteceu na última semana tarifaço é muito desafiador para nós. Acredito que esses dois setores aço e automóveis serão os mais impactados pelas tarifas", acrescentou, ressaltando o interesse em incentivar a produção nacional de aço.

Assim como já havia sinalizado anteriormente, Starmer reafirmou que todas as opções de resposta às medidas dos EUA "ainda estão sobre a mesa de negociações".