Tarcísio diz que tarifas dos EUA podem ajudar a acelerar acordo entre Mercosul e UE

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse nesta terça-feira, 8, acreditar que as tarifas impostas às importações norte-americanas pelo governo Trump pode acabar por contribuir para a aceleração da concretização do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Tarcísio, que participa no período da manhã desta terça da abertura do 11º Brazil Investment Forum, evento anual do Bradesco BBI, optou por procurar palavras para não criticar o presidente dos Estados Unidos e disse ver mais oportunidades para o Brasil do que prejuízos.

"As tarifas impostas por Trump podem desorganizar a economia global, mas o Brasil, por exportar pouco para os Estados Unidos saiu menos prejudicado", afirmou o governador, para quem o tarifaço abre uma janela grande de oportunidade para o Brasil, sobretudo, para o setor agropecuário, que em SP é muito forte.