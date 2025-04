Taxas de Treasuries puxam alta dos juros futuros

Os juros futuros se firmam em alta na manhã desta terça-feira, 8, acompanhando os rendimentos dos Treasuries e na contramão do dólar. O movimento na curva dos Treasuries se dá em meio à recuperação dos mercados globais, com dólar mais fraco ante a maioria das moedas e bolsas em alta. Investidores, no entanto, seguem atentos e cautelosos em relação à guerra comercial. Logo mais o Tesouro realiza leilões de NTN-B e LFT (11 horas).

Mais cedo, foi revelado que o setor público consolidado (Governo Central, Estados, municípios e estatais, à exceção de Petrobras e Eletrobras) teve déficit primário de R$ 18,973 bilhões em fevereiro, menos negativo do que o apontado pela mediana da pesquisa Projeções Broadcast (-R$ 26,250 bilhões).

Às 10h25, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 subia a 14,730%, de 14,678% no ajuste anterior.