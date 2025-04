Tensão EUA-China e commodities puxam Ibovespa para abaixo de 124 mil pontos

Contudo, perto do horário, a China não apenas não removeu a tarifa, como disse que vai "lutar até o fim" caso o governo Donald Trump leve adiante a aplicação de sobretaxas e iniciou uma disputa na Organização Mundial do Comércio (OMC) contra tarifas recíprocas. Pouco depois, o Ibovespa tocou mínimas, acompanhando também o movimento das bolsas de Nova York - que ainda testavam uma recuperação.

Em retaliação, os EUA confirmaram a aplicação de uma sobretaxa de 50% para a China, totalizando tarifas de 104% a partir da quarta-feira, 9. Com isso, o Ibovespa renovou mínimas e os índices de Wall Street apagaram os ganhos.

"O mercado esperava um clima mais ameno dos EUA em relação à China, no sentido de sentar para conversar, tentar chegar a um denominador comum. E não é isso que estamos vendo. Estamos vendo uma escalada", comenta o estrategista de ações da Nomos, Max Bohm. Para ele, fica no ar a pergunta: "Será que a China vai aumentar as tarifas ainda mais também?"

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, chegou a dizer em entrevista que o presidente Donald Trump "quer fazer um acordo com a China, mas não sabe como começar".

Segundo o sócio da One Investimentos Pedro Moreira, por ora mercado ainda trabalha com uma possível escalada mais forte entre EUA e China nessa guerra comercial envolvendo tarifas. "Isso causa mais volatilidade e pânico ao mercado, fazendo com que as bolsas reajam de forma negativa."

A carteira teórica tem forte influência de ações ligadas a China e commodities, sendo que o petróleo acentuou a baixa também focando na tensão comercial global.