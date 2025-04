Trump ameaça China com tarifa adicional; dólar chega a R$ 5,91

No exterior, o mercado acionário também foi impactado, em especial na Ásia e na Europa. No Japão, o índice Nikkei tombou 7,83%, acumulando desvalorização de 23% desde a máxima alcançada em dezembro. Em Milão, o recuo foi de 5,18% e, em Londres, de 4,38%. Já as Bolsas americanas até reagiram ao longo desta segunda, 7, no rastro de informação (depois desmentida pela Casa Branca) de que Trump daria mais 90 dias para a entrada em vigor das tarifas. Dow Jones caiu 0,91%, enquanto a Nasdaq subiu 0,10%.

Na semana passada, Trump anunciou taxa linear de 10% para todos os países que exportam aos EUA (válida para o Brasil) e outra, maior, que vai a 34% no caso da China. O governo chinês retaliou os EUA com o mesmo porcentual, o que levou o presidente americano a fazer uma ameaça de que dobraria a aposta: "Se a China não retirar seu aumento de 34% (...) até amanhã (terça), 8 de abril de 2025, os Estados Unidos imporão tarifas adicionais de 50% à China, a partir de 9 de abril", escreveu ele, na Truth Social. Considerando o total de tarifas já anunciadas, a sobretaxa imposta à China iria a 104%.

Apesar de dirigentes do bloco reiterarem a disposição de negociação, a Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia, propôs ontem a adoção de tarifas sobre uma série de produtos dos EUA, ainda em resposta às medidas adotadas por Trump contra o aço e o alumínio. A lista final e os níveis de tarifas, segundo a instituição, serão colocados em votação amanhã.

Em entrevista no fim do dia na Casa Branca, Trump não só rechaçou a hipótese de recuar de sua estratégia no curto prazo como também indicou que parte das medidas poderia se tornar permanente. "As tarifas podem ser permanentes ou submetidas à negociação", disse ele, ressaltando que só aceitará acordos "justos". (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.