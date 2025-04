Trump deve priorizar negociações com o Japão e Coreia do Sul, diz conselheiro da Casa Branca

O conselheiro econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve priorizar negociações de tarifas com o Japão e com a Coreia do Sul, já que os países são parceiros comerciais norte-americanos. A declaração foi realizada em entrevista para a Fox News, nesta terça-feira, 8. Ao ser questionado sobre a China, o representante reiterou que a prioridade são conversas com aliados.

"Estamos nos preparando para apresentar um plano a Trump de 'quem e quando' para as negociações tarifárias", disse Kevin Hassett. "O presidente quer um comércio justo e recíproco. Ele vai pesar isso ao decidir se aceita as ofertas dos países", acrescentou.

Hassett ainda mencionou que os EUA estão focados "como um raio laser" em parceiros comerciais "que causaram déficits comerciais durante anos" ao país.